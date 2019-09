Zo zien de nieuwe watervilla’s eruit van Center Parcs Maasmechelen

Punch Powertrain in Sint-Truiden heeft het collectief ontslag aangekondigd van 120 werknemers. Dat maakte de directie bekend op de bijzondere ondernemingsraad. Eind augustus kondigde het bedrijf al een ontslag van 188 werknemers aan. Daar komen nu nog 120 ontslagen bij. Het gaat om de jobs van 32 arbeiders en 88 bedienden in de onderzoek- en ontwikkelingsafdeling en in de ondersteunende diensten. Het Truiense bedrijf maakt automatische versnellingsbakken en heeft erg te lijden onder de malaise in de autosector, en de terugval van de Chinese automarkt. Er werken 1.100 mensen bij Punch Powertrain in Sint-Truiden. Waarvan nu meer dan 300 mensen hun ontslag krijgen. Na Ford Genk is dit weer een groot banenverlies in de Limburgse autosector.