Zo ziet de Loonse stroopfabriek er nu uit

De Hasseltse discotheek Versuz mag zich tot de 40 beste clubs ter wereld rekenen. Gisterenavond maakte het internationale magazine DJ Mag zijn ‘DJ Mag top 100 Clubs’ bekend, een overzicht van de beste discotheken ter wereld. Zij doen dit naar jaarlijkse gewoonte tijdens de Winter Music Conference in Miami, het belangrijkste elektronische muziekevenement ter wereld. Versuz strandde op de 40e plaats. Met deze 40e plaats stijgt Versuz maar liefst 9 plaatsen ten opzichte van vorig jaar en 25 plaatsen sinds 2015, het jaar waarin de Hasseltse discotheek voor het eerst in de lijst werd opgenomen. Bij Versuz zijn ze dan ook tevreden met deze mooie erkenning. "Deze 40e plaats is het beste bewijs dat we nog steeds kunnen meedraaien met de beste clubs ter wereld”, zegt Yves Smolders, general manager van Versuz. Succes van Moose Bar De Hasseltse discotheek viert eind april zijn 17e verjaardag. Blijven investeren in vernieuwing is volgens het management de sleutel achter het succes van Versuz. Zo groeide hun tijdelijke pop-up ‘Moose Bar’ vorig jaar uit tot een heus fenomeen, met onder andere een uitverkochte editie in het Antwerps sportpaleis en een podium op Tomorrowland. “Met dit soort van initiatieven houden we Versuz ‘top-of-mind’ en slagen we er steeds in nieuwe bezoekers naar de club te brengen” aldus Yves Smolders. Deze 40e plaats is dan ook een mooie bekroning van het afgelopen topjaar.