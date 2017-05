ZOL verwent kersverse mama's met fotoshoot op moederdag

De Limburgse leeuwen Ciam en Nelson zijn als koningen ontvangen in het Shamwari Game natuurreservaat in Zuid-Afrika. Het duo verteerde de trip van meer dan 10.000 kilometer vanuit het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek goed. Ook in de Zuid-Afrikaanse media is er veel aandacht voor de leeuwen. Zij zien hun komst als het bewijs dat er wereldwijd nog te veel wilde dieren mishandeld en verwaarloosd worden.