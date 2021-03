Horeca Van Zon uit Lommel gaat een strategisch partnership aan met Eurofresh uit Bocholt. Vanaf nu zal het assortiment van Eurofresh (groothandel voor versproducten uit Bocholt) ook te verkrijgen zijn in de 3 cash & carry’s van Horeca Van Zon en zal dit verdeeld worden in Vlaanderen via het uitgebreide distributienetwerk. Het partnership is één van de initiatieven die Horeca Van Zon neemt om het de ondernemers van de horecasector, die het in deze tijd allemaal zeer moeilijk hebben, gemakkelijker te maken.Dat de horecasector lijdt in de coronacrisis is een feit. De hele sector kreunt en blijft zoeken naar oplossingen om deze crisis te overleven. De dag dat de deuren weer opengaan en we met z’n allen op café of restaurant mogen, wordt een feest. Maar tot dan moet de sector roeien met de riemen die ze heeft. Ook voor Horeca Van Zon zijn het geen evidente tijden. 2020 was voor de horecagroothandel op zijn minst gezegd uitdagend. Het startschot van de bouw van een nieuwe site van 14.000 m2 in Lommel werd begin 2020 gegeven. Een site met een splinternieuw distributiecentrum, kantoren, een eigen krattenwasserij, een truckcarwash en een eigen tankstation, allemaal met zicht op groei en om de horecaondernemer nog beter te dienen en om de omzet een boost te geven. Ook ambitieus in tijden van crisis"Ondanks dat we 10% omzet verloren hebben, willen we bij Horeca Van Zon alles op alles zetten om te blijven investeren. Te investeren in een sector die het nu meer dan ooit nodig heeft. Daarom hebben we een plan van aanpak om het de horecaondernemer nog gemakkelijker te maken". Aldus Marion Van Zon, CEO Horeca Van Zon. Partnership met Eurofresh uit Bocholt Eén van de stappen in het plan van aanpak van Horeca Van Zon is partnerships aangaan. "Dit is in de eerste plaats om het assortiment uit te breiden met kwalitatieve producten. Het huidige aanbod van Van Zon bestaat reeds uit 30.000 producten. De groothandel heeft eerder al een succesvol partnership met Slagerij Carmans en slaat nu ook de handen in elkaar met Eurofresh uit Bocholt. Eurofresh is een actieve en onderscheidende groothandel die innovatieve versconcepten en private label producten levert aan restaurants en delicatessenzaken." Niet enkel het assortiment van Eurofresh verhuist naar de nieuwe site in Lommel – ook het team zal gedeeltelijk vanuit het hoofdkantoor van Horeca Van Zon tewerkgesteld worden. "We geloven heel erg in onze conceptuele aanpak waarbij we willen blijven groeien en innovatieve ideeën willen blijven lanceren. Horeca Van Zon is voor ons de ideale partner om dit te doen. Met hun logistieke oplossingen, magazijn, de cash & carry’s in Beringen, Beerse en Kampenhout en distributienetwerk over Vlaanderen is dit voor ons een perfecte fit om onze ambities waar te maken." Aldus Robbie Wils, zaakvoerder Eurofresh. "Voor ons moet een partnership altijd een win – win zijn. En dat is hier zeker het geval. Ons assortiment breidt uit, waardoor onze klanten beter gediend worden, en het assortiment van Eurofresh is voor ons én onze klanten echt een meerwaarde". Vult Marion Van Zon, CEO Horeca Van Zon, aan. Horeca Van Zon wil de 'Bol.com' voor de ondernemers uit de horecasector worden "De 200 medewerkers staan elke dag op om hun klanten succesvol te maken en de horecasector te doen groeien. Horeca Van Zon wil blijven investeren met als ultieme doel, de rechterhand én all-in partner te zijn van de horecaondernemer. Dit door o.a te blijven investeren in de cash & carry’s op vlak van assortiment en beleving, een uitbreiding naar Oost- en West-Vlaanderen en de online Expressdienst verder uit te breiden." De Expressdienst is een online shop die 7/7 open is. De horecaondernemer kan online bestellen en ontvangt de producten dezelfde dag of de dag nadien aan zijn deur. "Het is de bedoeling om onze klanten in deze tijd omnichannel te kunnen bedienen zodat zij kunnen aankopen waar en wanneer het hun past. De aanvulling van nieuwe partnerships zullen ervoor zorgen dat elke horecaondernemer kan inkopen bij Van Zon. Je kan het vergelijken met Bol.com maar dan specifiek voor de horeca. We willen het de sector zo gemakkelijk mogelijk maken, want deze heeft het nu meer dan ooit nodig," aldus Marion Van Zon.