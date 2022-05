Zolderse frituur Las Frietas kent doorstart ondanks inflatie, energiecrisis en personeelstekort

door Yarne Puts

Economisch nieuws dan. De koopkracht daalt en de inflatie stijgt. En toch opent een nieuwe frituur in de Zolderse Dorpstraat, je moet het maar doen. Eetbare oliën, zoals zonnebloemolie, werden in één jaar 25% duurder. De prijs van aardappelen steeg met 5% en vlees werd 4,7% duurder. Maar ook de prijs van sauzen en kruiden steeg met 7,3%. Heel wat grondstoffen die ze in een frituur gebruiken komen uit Rusland en Oekraïne. Maar dus In Heusden-Zolder krijgt frituur Las Frietas nieuwe uitbaters. Dat is niet evident, maar Alexander en Marco zijn ondanks de prijsstijgingen en het personeelstekort optimistisch.