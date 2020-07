Zolderse fuif op losse schroeven na festivalbeelden uit Antwerpen

- Omdat een festival in Antwerpen uit de hand liep, wordt een gelijkaardige DJ-set zaterdag op het Marktplein van Heusden-Zolder in vraag gesteld. Het is dezelfde organisator Labyrinth Producties die wel al 400 tickets voor Zolder verkocht. - Zweden is voortaan een rode reiszone. Wie terugkeert, moet in quarantaine en dat zien twee Limburgse vrienden niet meteen zitten.- De verhuur van mobiele toiletten gaat door het dak. Werven, scholen en jeugdverenigingen compenseren het wegvallen van festivals. - Veel Limburgers kunnen een kruis maken over de bedevaart naar Lourdes deze zomer. Er wordt daarom gebeden vanop afstand. - En journalist Margo Ombelets begint weer aan enkele spectaculaire uitdagingen in de derde reeks van Buiten de Lijnen. Ze gaat paragliden.