Het gaat goed met de Limburgse economie. Dat deze een tik kreeg in coronajaar 2020 is weinig verrassend, maar de schade is beperkt. Dat blijkt uit de toekomstindicator van Voka die de gezondheid van de provincie in kaart brengt. De arbeidsmarkt is vandaag het grootste zorgenkind. Voka ziet een oplossing in economische migratie. Wat het onderwijs betreft doet Limburg het goed. "UHasselt moet deze legislatuur niets extra verwachten," zegt Vlaams Minister-President Jan Jambon. "Nog nieuwe richtingen voor Hasselt, dat is aan een volgende regering."