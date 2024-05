De band Sloper is helemaal klaar om België en Nederland verder te veroveren. En dat doen ze met een nieuwe line-up. Naast de twee bekendste gezichten Mario Goossens van Triggerfinger uit Hechtel-Eksel en Cesar Zuiderwijk, ex- Golden Earring blijft ook gitarist Fabio Canini uit Heusden-Zolder aan boord. Met Perenaar Jan Bas en Nederlander Bas Soetens is new look Sloper compleet. De band is klaar om zich op 23 mei in Pelt voor te stellen aan het grote publiek.