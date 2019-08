Zonhoven maakt centrum tijdelijk groener

- Beginnen we donderdag aan een nieuwe hittegolf, dan is dat de derde deze zomer. Het is ongewoon dat het zo laat op het jaar nog drie dagen boven de dertig graden piekt. - Negen dagen nadat twee brandweermannen uit Heusden-Zolder om het leven komen na een fatale brand in Beringen, heeft de banddeskundige zijn rapport overgemaakt aan het parket. Niets wijst op een doorbraak.- Kringwinkel Okazi verzamelt voor twee ton tenten aan matrassen op de campings van Pukkelpop. Ze worden gered van de afvalberg. - En nog goed voor het milieu is kringlooptuinieren. Limburg.net geeft er cursussen over. We gaan ervoor naar Diepenbeek.