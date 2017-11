Zonhovenaar overleden na incident in stationsbuurt

Het is niet uit te sluiten dat de jacht op everzwijnen gelinkt kan worden aan het ongeval eerder deze week waarbij 13 everzwijnen werden doodgereden op de E314 in Genk. Dat zegt Natuurpunt. Met name de jacht in Bokrijk zorgt voor een stijgende overlast van everzwijnen in Diepenbeek, Kiewit en Genk. Bejaging tegen overlast is dan ook niet de oplossing, klinkt het. Wel integendeel.