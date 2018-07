Zonhovenaars vragen onbekende om hun hondje terug te geven

Anick Berghmans neemt ontslag als schepen en als gemeenteraadslid in Lommel. Dat maakte ze vanmiddag bekend in een persbericht. Berghmans werd eerder deze week opgepakt en ondervraagd door de politie, in verband met verschillende plofkraken die recent in onze provincie plaatsvonden. Bergmans ontkent formeel alle beschuldigingen, maar zet een stap opzij in het belang van de goede werking van het stadsbestuur in Lommel.