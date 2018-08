Zonhovens oma organiseert Pukkelpop voor kleinkinderen

Het gerechtsgebouw in Tongeren zet in de maand augustus haar deuren open voor het grote publiek. De bezoekers krijgen met een theatrale audiotour, genaamd de TIJDrover, een unieke inkijk in de werking van het gerecht in Tongeren. Ze ontdekken zelfs hoe het is om als beklaagde plaats te nemen voor het hof van Assisen.