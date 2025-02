Vier Vlamingen, waarvan drie Limburgers, reizen eind deze maand naar Tanger in Marokko. Daar starten ze aan de Twing Raid, een woestijnrally van 4.000 kilometer waar enkel eerste generatie Renault Twingo's aan mogen deelnemen. De Twingo is niet meteen de wagen die je verwacht te zien in een rally door de woestijn. Maar Isolde en Sven uit Stevoort in Hasselt hebben hun wagen helemaal omgebouwd voor de lange tocht.