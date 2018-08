Zoon krijgt medaille voor heldenmoed van vader die moeder wilde redden uit kanaal in Bilzen

Henri Kelchtermans, de man die een jaar geleden zijn vrouw probeerde te redden uit het kanaal in Eigenbilzen en daarbij zelf om het leven kwam, werd vandaag gehuldigd in Bilzen. In het oude stadhuis nam de jongste zoon van het koppel postuum een medaille en oorkonde van het Carnegi Hero Fund in ontvangst, voor de heldhaftige daad van zijn vader.