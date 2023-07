door David Bijnens

Wat betreft het beheer van de gebouwen is er alvast wel duidelijkheid sinds vanmiddag. Want na crisisoverleg heeft de stad Bree beslist het beheer over te nemen. En dat is nodig, want sinds het faillissement van Triamant werden de bewoners helemaal aan hun lot overgelaten.

