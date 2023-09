De Limburgse wolvenroedel wordt bedreigd uit onverwachte hoek. Europees commissievoorzitter Ursula Von der Leyen zegt dat het gedaan moet zijn met de overbescherming van de wolf. Vooral in gebieden waar lange tijd geen wolven leefden, moeten de lokale overheden maatregelen nemen om de wolf terug te dringen omdat het dier in conflict komt met landbouwers en jagers. De uitspraken van Von der Leyen zijn opmerkelijk. Het is net de Europese overheid die ervoor zorgt dat de wolf een beschermd dier is dat niet mag gedood worden. De commissievoorzitter wil die wet nu aanpassen en wil daar zelfs veel geld voor uittrekken. Dat zou dan wel eens het einde kunnen zijn van de wolf in Limburg. Maar Von der Leyen krijgt tegenwind uit onverwachte hoek. Schapenhouder Johan Schouteden, die al 50 schapen verloor aan de wolf, vindt het een slecht idee om te tornen aan de bescherming van de wolf.