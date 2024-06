"In de strijd om de zwevende kiezer zijn we beland in een spektakeldemocratie." Dat zegt politicoloog Fouad Gandoul. Bij elke verkiezing stijgt het aandeel van de kiezers die van partij veranderen. Vlaams Belang is daar het minst onderhevig aan. Niet alleen heeft de partij het trouwste kiespubliek, ze scoort ook het best bij de first time voters. Bovendien spreekt het Vlaams Belang nu zelfs allochtone kiezers aan door hun conservatieve standpunt in het genderdebat.