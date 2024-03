Nagenoeg de helft van de winkels in de Diesterstraat in Hasselt heeft zijn deuren gesloten. Het gevolg van werken die al vijf jaar aanslepen, waardoor de klanten massaal wegbleven. Ondermeer de kledingwinkel van Stijn Helsen is dicht. En de lijdensweg is nog niet voorbij. Vandaag ligt de bekende straat in het centrum van Hasselt opnieuw open. Onwaarschijnlijk. Voor de 161ste keer. Maar het einde is in zicht. De bestratingswerken zijn begonnen. Over enkele weken zal de Diesterstraat één van de mooiste straten van de Hasseltse binnenstad zijn, zo verzekert schepen van Openbare Werken Laurence Libert. De overgebleven handelaars hopen vurig dat het waar is.