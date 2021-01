De politie Limburg Regio Hoofdstad waarschuwt voor nepagenten die de afgelopen maanden al op verschillende plaatsen in Limburg hebben toegeslagen. De oplichters stellen zich voor als agenten die langskomen voor een controle, maar eigenlijk proberen ze de nietsvermoedende slachtoffers te bestelen. De afgelopen weken krijgt de politie steeds meer meldingen binnen van drie nepagenten die bij slachtoffers aanbellen, en hen bestelen. De politie vraagt burgers om extra voorzichtig te zijn wanneer agenten thuis aanbellen voor een controle. De oplichters dragen politiekledij of kledingstukken die erop lijken. Ga dus niet enkel af op het politie-uniform, maar vraag ook om een legitimatiekaart te tonen. Wanneer politieagenten een woning komen doorzoeken, hebben zij hiervoor een huiszoekingsbevel van een onderzoeksrechter nodig. Vraag dus zeker naar deze documenten wanneer politieagenten vragen om uw woning te doorzoeken. In de gevallen die bekend zijn bij de politie gaat het telkens over drie verdachten. Twee personen, in politie-uniform, bellen aan en vertellen dat ze voor een controle komen. Ze doorzoeken daarna de woonst. De derde persoon blijft in een zwarte bestelwagen zitten. Wie meer informatie heeft over gelijkaardige feiten, of wie zelf slachtoffer is geweest, wordt gevraagd om contact op te nemen met politie LRH via het mailadres info@politielrh.be.