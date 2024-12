Zuhal Demir: 'Universiteit Hasselt krijgt nieuwe opleidingen'

In de PXL Gaming Hub verzamelden deze namiddag enkele Limburgse EA FC gamers om zich te kwalificeren voor de finale van het City Showdown gaming tornooi in Rotterdam. Voor het eerst in de geschiedenis mag ook een Belgische Hogeschool meedoen aan het Nederlandse tornooi. Die eer is weggelegd voor de PXL in Hasselt, al zullen er in de komende jaren wellicht meer Belgische scholen volgen, want de e-sports business is aan een enorme opmars bezig.