Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst waarschuwt bewoners voor illegale schrootophalers. De laatste tijd kreeg de politie steeds meer meldingen van "oud ijzer-handelaren" die binnen de zone actief zijn. Maar vaak blijken het malafide handelaars te zijn, zonder vergunning. De agenten konden al twee illegale schrootophalers betrappen.De malafide ophalers verplaatsen zich in een bestelwagen en gebruiken een geluidsinstallatie om buurtbewoners aan te manen afgedankte ijzerwaren aan de straatzijde te deponeren zodat de goederen tijdens een volgend rondje kunnen opgehaald worden. De illegale schrootophalers hebben echter geen vergunning die hun activiteiten toelaat. Bovendien besturen ze vaak een voertuig dat verkeerstechnisch niet in orde is, en ook het gebruik van de geluidsinstallatie is zelden vergund. Dankzij meerdere meldingen van inwoners kon de politie deze week opnieuw een illegale schrootophaler onderscheppen. Het voertuig werd gecontroleerd op het kruispunt van de Broekemveldweg met de Paardskerkhofstraat in Bilzen. Het betrof een Frans voertuig met twee Roemeense inzittenden. Onder politiebegeleiding werd het voertuig naar het recyclagepark in Bilzen begeleid om aldaar zo'n 150 kg oud ijzer te droppen. De betrokkenen konden geen enkele vergunning of attest voorleggen voor het ophalen en verwerken van afval. De luidspreker werd in beslag genomen en een proces-verbaal inzake de inbreuken op de afvalwetgeving werd opgesteld.