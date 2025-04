Zuhal Demir wil technische opleidingen stimuleren

Het Postgraduaat Menopauzeconsulent aan PXL NeXT was binnen 38 minuten volzet, dat is een record. De hogeschool wil met de opleiding zorgprofessionals aanspreken die hun kennis over de menopauze willen verbeteren. In Kortrijk bestaat een soortgelijke opleiding, maar in Limburg is er een tekort aan consulenten. Op donderdag 12 juni organsieert de PXL ook een symposium over het thema: "Menopauze zonder Taboe: van Expertise tot Ervaring".