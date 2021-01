Zuhal Demir zet uitrol digitale meter on hold. "Eerst duidelijke compensatieregeling"

Kleuter- en basisschool Schuttershof in Sint-Truiden sluit tien dagen de deuren nadat er een aantal leerlingen en leerkrachten positief testten op het coronavirus. Het zou gaan om een besmetting met de Britse coronavariant. Om een mogelijke uitbraak zo snel mogelijk in te dammen, wordt de kleuter- en basisschool gesloten. Alle leerlingen en personeelsleden zullen onmiddellijk gedurende tien dagen in quarantaine moeten. Leerlingen, ouder dan 6 jaar, en personeelsleden zullen morgen al getest worden. “We volgen de zaak van nabij op én nemen geen enkel risico”, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V). In overleg met onder andere de stad Sint-Truiden, eerstelijnszone Haspengouw, het agentschap Zorg en gezondheid en de provincie Limburg werd vandaag beslist om de basisschool te sluiten en morgen een testing te doen bij de leerlingen en het personeel van de kleuter- en basisschool. Om deze testing in goede banen te leiden, richt de stad Sint-Truiden in de Trudosporthal een ‘mini-testcentrum’ in, waar zo snel mogelijk de 280 leerlingen en 25 personeelsleden getest kunnen worden. De ouders van alle leerlingen uit de kleuter- en basisschool Schuttershof krijgen ten laatste vanavond een tijdsslot waarin hun kind morgen getest kan worden. Eén ouder mag het kind bijstaan tijdens dit hele traject. Buitenschoolse opvang Tutti Frutti en De Egeltjes gesloten Omdat leerlingen van de betrokken school gebruik maakten van de buitenschoolse opvang Tutti Frutti zal ook deze gesloten worden. 48 kinderen die in contact kwamen met leerlingen uit de kleuter- en basisschool Schuttershof gaan eveneens in quarantaine. Alle ouders worden op dit moment op de hoogte gebracht. Verder is in de namiddag bekend geworden dat een Truiens gezin besmet is geraakt met de Britse variant van het coronavirus. Twee kinderen uit dit gezin maken gebruik van groepsopvang De Egeltjes. Deze groepsopvang wordt ook tien dagen gesloten. De kinderen en het personeel wordt gevraagd zich te laten testen en gedurende tien dagen in quarantaine te gaan.