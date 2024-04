De Universiteit Hasselt wil dat de komst van nieuwe opleidingen in het Vlaams regeerakkoord wordt opgenomen. Dat vertelde rector Bernard Vanheusden deze middag in onze studio naar aanleiding van de aankomende rectorverkiezingen waar hij de enige kandidaat is om zichzelf op te volgen. De universiteit heeft nood aan masteropleidingen en aan een bachelor burgerlijk ingenieur. Daarnaast is het ook voor de rector uitkijken naar het project rond de Einsteintelescoop. Dat wordt het meest geavanceerde observatorium voor zwaartekrachtsgolven in Europa. De UHasselt gaat een samenwerkingsverband aan met de universiteiten van Luik, Maastricht en Aken om het project te kunnen realiseren.