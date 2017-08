Zure reacties op aankleden mijnwerkersstandbeeld als vluchteling

De Spaanse koning Felipe steekt de Tongenaren een hart onder de riem na de dood van Elke Vanbokrijk bij de terroristische aanslag in Barcelona. Intussen wordt ook het rouwregister in het stadhuis druk ondertekend- Het aankleden van een mijnwerkersstandbeeld als vluchteling lokt zure reacties uit. Vluchtelingenwerk Vlaanderen verdedigt de actie.- De man die in Diest een ACV-bediende doodschoot, kon een conflict over een arbeidsongeval niet verkroppen en wilde wraak nemen op de vakbond. Hij kende het slachtoffer niet persoonlijk- En de Kringwinkel in Hasselt raakt bedolven onder de tenten die zijn achtergelaten op Pukkelpop. Ondanks een actie van UCLL-studenten werden toch weer honderden vaak splinternieuwe tenten achtergelaten.