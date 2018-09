- We gaan live naar Tongeren voor de opening van een nieuw archeologisch museum dat de 2.000 jaar oude geschiedenis van de stad vertelt - Het slachtoffer van de brand in Dilsen-Stokkem blijkt vermoord te zijn. De vrouw is neergestoken en de brand is aangestoken om de moord te verdoezelen - In Lanaken vecht een inwoonster voor het behoud van een bijzondere boom die moet wijken voor een nieuwbouwproject. Het gaat om het oudste exemplaar in Limburg van een zeldzame exotische soort - Het Turkse Besiktas, het Zweedse Malmö en de Noren uit Sarpsborg zijn de tegenstanders van Racing Genk in de groepsfase van de Europa League. Genk haalt zo zijn eerste doel van dit seizoen. Leandro Trossard is opgeroepen bij de Rode Duivels - En het voortbestaan van Buitenbeenpop in Leopoldsburg is verzekerd. Het ministerie van Defensie zal minstens de eerste drie jaar het festival ondersteunen