In Paal bij Beringen zijn twee honden vergiftigd. De buurt reageert geschokt en de politie is een onderzoek gestart. Een baasje wiens hond de vergiftiging overleefde wil er niet meer wandelen omdat er volgens hem nog altijd vergif ligt.De politie valt op verschillende plaatsten binnen in het kader van een groot drugsonderzoek. Er worden vijf personen opgepakt.Krijgen we een Vlaamse regering naar het voorbeeld van Hasselt en Antwerpen? De sp.a roept vanavond de voorzitters van de afdelingen samen om het fiat te krijgen voor onderhandelingen over de nieuwe Vlaamse èn federale regering. De kersenoogst in onze provincie is uitstekend. Er zijn een pak meer vruchten dan vorig jaar. Maar er is ook slecht nieuws want de stad Sint-Truiden wil de afgelopen hittegolf als ramp laten erkennen omdat er veel schade is bij de appels, peren en cichorei.En Toursensatie Dylan Teuns werd gehuldigd in Halen. En dat nadat hij eerder op de dag nog een ongeval had met zijn tractor.