Zware ontploffing aan appartement in Maasmechelen

In Vucht, een deelgemeente van Maasmechelen, is er vanmorgen een explosie geweest. Onbekende hebben een bom bevestigd aan een voordeur van een huis in de Heirstraat. Die heeft de deur uit de woning geblazen, en heel wat schade veroorzaakt in de omgeving. Niemand raakte gewond, de bewoners van het huis waren niet thuis. Politie en parket onderzoeken de zaak. Een link met het drugsmilieu wordt niet uitgesloten.