Een maand na een zware brand in de Pastorie in Zelem opent de zaakvoerder van restaurant 'Huize Nassau' een pop-up zomertuin. De brand was een zware klap in het gezicht van de 37-jarige Rob van Stee, maar de zaakvoerder is niet bij de pakken blijven zitten. In een tent in de tuin is de tijdelijke keuken gevestigd. Toch hoopt de eigenaar snel weer binnenshuis in zijn vertrouwde keuken te mogen werken, maar dat zal pas voor na de zomer zijn. Morgen is de grote opening.