Zware straffen voor schietpartij in Genk

In de wijk Kolderbos in Genk is deze voormiddag het lichaam van een man gevonden. Het parket bevestigt dat het gaat om een ongewoon sterfgeval, maar kan nog niet meer details geven. Volgens getuigen zijn een moeder en haar zoon met handboeien afgevoerd. Op de beelden is te zien dat het grasveld naast het appartement vol ligt met huishoudelijke spullen. Mogelijk is een deel van de huisraad door het raam gegooid. Volgens de buurt lagen de drie bewoners voortdurend met elkaar in conflict. Het gerechtelijk labo is op dit moment ter plaatse en voert een sporenonderzoek uit. Ook de politie CARMA is aanwezig. Later volgt meer in het TVL Nieuws.