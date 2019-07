Zware woningbrand in Tongeren

CAD Limburg wil nultolerantie voor alcohol in het verkeer en steunt dus het wetsvoorstel van sp.a. Volgens het centrum voor alcohol- en andere drugproblemen is de wet nu veel te onduidelijk en dat zorgt voor verwarring.- De twee voortvluchtige criminelen die in Bilzen na een politieachtervolging te voet konden ontsnappen hebben zichzelf bij de politie aangegeven.- Dokters van het Ziekenhuis Oost-Limburg kunnen aan de hand van urinestalen van hartpatiënten voorspellen of ze in de toekomst opnieuw zullen opgenomen worden.- In Hoeselt heeft brandweerzone Oost-Limburg als eerste in Limburg een nieuwe polyvalente wagen in gebruik genomen. Het voertuig kan ingezet worden bij zowel branden, bevrijdingen, stormschade en wateroverlast. - En in het centrum van Beringen wordt een oud schoolgebouw omgevormd tot een creatieve hotspot waar ondernemers, kunstenaars en verenigingen onderdak vinden.