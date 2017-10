Zwarte Beek kronkelt weer als vanouds in Lummen

Kinrooi heeft te kampen met een diefstallenplaag in tuinhuisjes. Er is al meer dan 40 keer ingebroken. De politie Carma voert het aantal nachtelijke patrouilles op. De onveiligheid in de Limburgse stations loopt de spuigaten uit. Spoorvakbond ACOD vraagt extra bescherming en eist de inzet van meer veiligheidsagenten. Volgende zomer kan elke Limburger zijn huisvuil binnenbrengen bij de containerparken. Het proefproject in Heusden-Zolder wordt uitgebreid. Eén op 5 Limburgse werkzoekenden is ouder dan 55. We waren op de jobbeurs voor 55-plussers in Genk.En is er sprake van een Luca Brecel-effect? Kinderen maken op jonge leeftijd kennis met het snooker in Lommel.