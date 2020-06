Zwemclubs willen maandag ook open. "Anders verliezen we helft ledenbestand"

In het voetbal heeft STVV vandaag zijn nieuwe trainer voorgesteld: Kevin Muscat. De Australiër werd vorig jaar al binnengehaald als sportief adviseur. Het stond in de sterren geschreven dat hij hoofdtrainer zou worden zodra hij het nodige trainersdiploma in handen had. Muscat was als trainer succesvol bij Melbourne Victory. Het was in de Aziatische Champions League dat de Japanse bazen van STVV hem leerden kennen.