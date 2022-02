Tegenstander van Patro Eisden volgende week is Thes Sport. Thes probeerde gisteravond te reageren na een verrassende 0 op 6. Zeker de 1-4 nederlaag woensdag in eigen huis tegen rode lantaarn La Louvière had er zwaar in gehakt. Tegenstander gisteren was Mandel United dat de rode lantaarn had overgenomen. Maar ook in Tessenderlo was voetballen moeilijk door de stevige wind.