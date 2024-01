door Wout Hermans

In het volleybal is Tectum Achel kansloos onderuit gegaan tegen competitieleider Roeselare. Het werd 0-3 in de Koekoek. Achel kon op geen enkel moment een vuist maken tegen de West-Vlamingen, die door de verrassende nederlaag van Maaseik tegen Gent hun leidersplaats verstevigen. Tectum blijft steken op de zesde plaats in het klassement, woensdag staat de Limburgse derby tegen Maaseik op het programma.