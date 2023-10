In eerste nationale won Thes sport gisteren met 0-1 op het veld van Virton, een doelpunt van Tim Jeunen. In 2B is Belisia Bilzen er niet in geslaagd de eerste periodetitel binnen te halen. Het verloor met zware 4-1 cijfers op het veld van concurrent Jong KV Mechelen. In dezelfde reeks kreeg KSK Tongeren het bezoek van gouwgenoot Sporting Hasselt. Voor Tongeren, met stamnummer 54, een speciale wedstrijd 54 jaar na de fusie tussen Cercle en Patria Tongeren. En die fusieploeg speelde toen haar eerste wedstrijd tegen, jawel, Sporting Hasselt.