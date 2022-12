In tweede nationale B kregen we gisteravond een Limburgse derby met Sporting Hasselt dat het bezoek kreeg van Bocholt. Hasselt staat aan de leiding in de stand na een prima seizoensbegin, maar de laatste weken was het wat minder met maar 1 overwinning in vijf wedstrijden. Bocholt presteerde tot nu toe nogal wisselvallig en kon, na vijf wedstrijden zonder zege, vorige week nog eens winnen. En het is een ploeg die zijn punten vooral op verplaatsing sprokkelt. Benieuwd of dat ook zou lukken in Hasselt.