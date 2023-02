Welkom terug. In het voetbal is Racing Genk dit weekend 1 puntje uitgelopen op z'n eerste achtervolger Union. De Brusselse club verloor gisteren voor het eerst in 7 maanden tijd, thuis tegen Standard. Racing Genk kon vrijdagavond ook niet winnen op het veld van Mechelen, maar pakte in het diepe slot toch nog een punt dankzij aanvoerder Bryan Heynen. Mechelen-Genk was ook de terugkeer van Wouter Vrancken achter de Kazerne.