In 1B heeft Lommel ook zekerheid over een verlengd verblifj in 1B. Niet dat daaraan getwijfeld werd, maar de kloof is nu onoverbrugbaar voor Virton. In de degradatie-eindronde heeft Lommel gisterenmiddag gelijk gespeeld op het veld van Deinze. 1-1 werd het daar. Bij Lommel waren ze achteraf tevreden met de puntendeling na een lastig eerste uur. Het was aanvoerder Glenn Neven die de meubelen redde.