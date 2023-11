Achilles Bocholt moet thuis 9 punten goedmaken tegen IJslandse profs

door Jarne Scheepers

In de European Cup van het handbal is Achilles Bocholt gisteren onderuit gegaan met 35-26 tegen de IJslandse topclub Hafnarfjörður. Bocholt begon niet slecht aan de wedstrijd en kon de snelle IJslanders onder controle houden, maar het vergat zijn kansen te vaak af te maken. Dat Achilles niet kon winnen, was voor zowel spelers als staf geen verrassing, maar de manier waarop had niet gemoeten, klinkt het. Volgend weekend is er de terugwedstrijd in de Damburg. Een verslag van onze reporter in IJsland, Jarne Scheepers.