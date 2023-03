door Tom Kums

In het handbal stond gisteren de terugwedstrijd van de halve finale in de BENE-League tussen Achilles Bocholt en Sporting Pelt op het programma. Pelt had de heenwedstrijd dinsdag met 3 doelpunten verschil gewonnen. Wilde Bocholt naar zijn vijfde BENE-Leaguefinale, dan moest het in eigen huis die drie doelpunten goedmaken. Niet vanzelfsprekend, want de Peltenaren waren in vorm en roken bloed.