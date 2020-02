Achilles Bocholt neemt maat van Atomix

Wielrennen dan. Want Dylan Teuns is duidelijk klaar voor het nieuwe seizoen. De hele week toonde hij al dat in uitstekende doen is in de Ruta del Sol. En vandaag heeft hij daar nog eens een groot uitroepteken achter geplaatst. De Halenaar won vandaag de slottijdrit in Mijas. Twee keer werd hij derde deze week, twee keer zesde. Maar vandaag was hij dus de beste bergop tegen de klok.