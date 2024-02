Achilles Bocholt neemt revanche voor bekeruitschakeling bij Visé

In het volleybal heeft Greenyard Maaseik vanmiddag met 3-0 gewonnen bij Waremme. Maar dat was eerder bijzaak, want de Maaseikenaren werden opnieuw opgeschrikt door een hartstilstand van hun libero Martin Perin. Een defibrillator die bij Perin was ingeplant na een hartaanval in 2020 redde zijn leven.