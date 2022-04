Achilles Bocholt pakt beker na thriller tegen Tongeren

In Italië werd dit weekend de Grote Prijs van Trentino motorcross gereden. In de MX2-klasse was het uitkijken naar de rentree van Liam Everts. De Lummenaar kwam in de kwalificaties van de eerste GP van dit seizoen ten val en liep daarbij een gecompliceerde breuk aan de middenvinger op. Everts was normaal gezien vier weken out, maar maakte dit weekend al -sneller dan verwacht- zijn comeback. Voorts was het ook uitkijken naar WK-leider Jago Geerts, die in Italië zijn voorsprong in de WK-stand hoopte uit te bouwen.