Achilles Bocholt te sterk voor Initia Hasselt in Limburgse derby

Trieste taferelen op Stayen. De derby krijgt hoe dan ook een staartje. Als de geschillencommissie oordeelt dat er sprake is van gedeelde verantwoordelijkheid, dan wordt de wedstrijd herspeeld achter gesloten deuren en worden beide clubs twee punten afgetrokken. Twee jaar geleden gebeurde hetzelfde bij Charleroi-Standard en toen werd die nieuwe regel ingevoerd. Maar het is aan de Geschillencommissie om te oordelen. Als die vindt dat één club in de fout ging, verliest die club in kwestie de wedstrijd met 5-0. Er hangt één van de clubs, of beide clubs samen, ook een boete van 50.000 euro boven het hoofd. Tot daar het juridische aspect. Na de wedstrijd was er uiteraard ook veel te doen om het sportieve verloop van de wedstrijd.