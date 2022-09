Vrijdagavond al ging STVV in eigen huis kopje onder tegen Standard. De Kanaries verloren met 1-2 van de Rouches. Voor Ameen Al-Dakhil is een ontmoeting altijd bijzonder. De centrale verdediger werd gevormd in Luik, maar is intussen een publiekslieveling op Stayen. Vincent Kompany had hem er graag bij gewild in Engeland. STVV weigerde het bod en Al-Dakhil bleef er al die tijd rustig onder. Intussen droomt Ameen, geboren in Bagdad maar opgegroeid in Zoutleeuw, van de Rode Duivels, zegt zus Maryam, die zelf voetbalt bij de dames van STVV.