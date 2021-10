Achilles Bocholt verliest leidersplaats na nederlaag tegen Lions

door Niels Christiaens

In de BENE-League van het handbal heeft Sporting Pelt zwaar uitgehaald in eigen huis. Het won met 43-23 van Quintus uit Nederland. Tongeren speelde gelijk op bezoek bij BEVO. Initia Hasselt ging onderuit tegen Hurry Up met 27-20. Maar het was vooral uitkijken naar Bocholt-Lions. Bocholt stond alleen aan de leiding en kon mits winst de kloof op de tweede in de stand vergroten. Bij verlies sprong Lions naar de koppositie.