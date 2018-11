Achilles Bocholt verliest van het Spaanse Cuenca in EHF Cup

In het volleybal heeft Tectum Achel gisteren een knappe 0-3-zege geboekt bij Gent. Ook voor Volleybalclub Greenyard Maaseik is het echte werk nu wel begonnen. Het gaf gisteren Lindemans Aalst partij in eigen huis. Op papier altijd een lastige opdracht. Maaseik kende een prima seizoensstart. Maar een uitschuiver tegen Roeselare in de Supercup en een slappe wedstrijd later tegen Haasrode hadden het vertrouwen toch een beetje gefnuikt.