Achilles Bocholt verslaat Sporting Pelt en zet eerste stap richting 6de titel

door Tom Kums

We beginnen vandaag met handbal, want in de Damburg in Bocholt werd gisteren de eerste wedstrijd van de play-off-finale gespeeld. Uittredend landskampioen Achilles Bocholt kreeg Sporting Pelt op bezoek. De Bocholtenaren wilden graag hun titel verlengen, in Pelt wachten ze al 20 jaar op een nieuw kampioenschap. Een Noord-Limburgs onderonsje dus. Wie het eerst 2 wedstrijden wint, is de nieuwe landskampioen. Het verslag van een sfeervolle en spannende eerste wedstrijd, krijgt u van Tom Kums.