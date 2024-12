door Tom Kums

In de Super Handball League stonden gisteren Achilles Bocholt en Sporting Pelt al voor de tweede keer in 10 dagen tegenover mekaar. In het Dommelhof knikkerde Bocholt onlangs Pelt nog uit de beker. Gisteren kregen we een Noord-Limburgse derby in de Super Handball League. Bocholt stond derde, Pelt was vijfde. Enkel de top vier stoot op het einde van de competitie door naar de halve finales.